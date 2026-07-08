Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский эксперт по языку жестов Трейси Браун заявила, что Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению эксперта, манера поведения Зеленского указывала на слабость его позиции, в то время как Трамп выглядел уверенным и контролировал ситуацию.

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что указывало на слабость его позиции, тогда как американский лидер выглядел уверенно и контролировал ситуацию, заявила РИА Новости американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.

"Человек, который делает меньше движений, более уверен в себе и контролирует ситуацию. Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает", - сказала Браун, изучив видеозапись встречи в Турции.

По ее словам, такая манера Зеленского показывает, что он не занимает доминирующую позицию.

"В выражении его бровей читается страх. У Трампа этого нет", - добавила эксперт.