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Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2026
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21:13 08.07.2026 (обновлено: 21:49 08.07.2026)
Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом, считает эксперт

Браун: Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом в Анкаре

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский эксперт по языку жестов Трейси Браун заявила, что Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
  • По мнению эксперта, манера поведения Зеленского указывала на слабость его позиции, в то время как Трамп выглядел уверенным и контролировал ситуацию.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что указывало на слабость его позиции, тогда как американский лидер выглядел уверенно и контролировал ситуацию, заявила РИА Новости американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.
"Человек, который делает меньше движений, более уверен в себе и контролирует ситуацию. Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает", - сказала Браун, изучив видеозапись встречи в Турции.
По ее словам, такая манера Зеленского показывает, что он не занимает доминирующую позицию.
"В выражении его бровей читается страх. У Трампа этого нет", - добавила эксперт.
Трамп и Зеленский встретились в Турции во время саммита НАТО,
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