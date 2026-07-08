Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский эксперт по языку жестов Трейси Браун заявила, что Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
- По мнению эксперта, манера поведения Зеленского указывала на слабость его позиции, в то время как Трамп выглядел уверенным и контролировал ситуацию.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел напуганным на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что указывало на слабость его позиции, тогда как американский лидер выглядел уверенно и контролировал ситуацию, заявила РИА Новости американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.
По ее словам, такая манера Зеленского показывает, что он не занимает доминирующую позицию.
"В выражении его бровей читается страх. У Трампа этого нет", - добавила эксперт.
Трамп и Зеленский встретились в Турции во время саммита НАТО,