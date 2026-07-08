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Мадьяр анонсировал первую двустороннюю встречу с Зеленским - РИА Новости, 08.07.2026
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10:23 08.07.2026
Мадьяр анонсировал первую двустороннюю встречу с Зеленским

Мадьяр договорился с Зеленским о встрече в ближайшее время

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что договорился с Владимиром Зеленским о проведении двусторонней встречи в ближайшее время.
  • Мадьяр предлагал Зеленскому встретиться в Закарпатье в случае успешных переговоров о восстановлении прав закарпатских венгров, но до этого их встречу не удавалось согласовать.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что договорился с Владимиром Зеленским провести их первую двустороннюю встречу в ближайшее время.
"Вчера у меня была возможность коротко поговорить с... Зеленским, и мы договорились провести двустороннюю встречу в ближайшем будущем", - сказал Мадьяр журналистам перед началом саммита НАТО в Анкаре.
Мадьяр предлагал Зеленскому встретиться в Закарпатье в случае успешных переговоров о восстановлении прав закарпатских венгров еще с конца апреля до вступления в должность, однако их встречу до сих пор не удавалось согласовать.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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