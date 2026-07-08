Мадьяр анонсировал первую двустороннюю встречу с Зеленским

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что договорился с Владимиром Зеленским провести их первую двустороннюю встречу в ближайшее время.

Мадьяр предлагал Зеленскому встретиться в Закарпатье в случае успешных переговоров о восстановлении прав закарпатских венгров еще с конца апреля до вступления в должность, однако их встречу до сих пор не удавалось согласовать.