Назван регион, где больше всего увеличилась средняя зарплата

Краткий пересказ от РИА ИИ В Магаданской области средние зарплаты выросли почти на 40 тысяч рублей, достигнув 204,7 тысячи рублей.

Средние трудовые доходы значительно выросли на Чукотке (на 27 тысяч рублей, до 250,9 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (на 27 тысяч рублей, до 211,4 тысячи рублей).

В среднем по России средняя начисленная зарплата составила 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сильнее всего за последний год средние зарплаты в России выросли в Магаданской области - почти на 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, если еще в апреле прошлого года жители Магаданской области получали в среднем 167,6 тысячи рублей, то в этом году - уже 204,7 тысячи рублей.

Примерно на 27 тысяч рублей средние трудовые доходы выросли на Чукотке , достигнув 250,9 тысячи рублей, и в Ямало-Ненецком автономном округе - 211,4 тысячи рублей.

В пятерку регионов по темпам роста зарплат также вошли Хабаровский край, где жители в среднем стали получать 112,4 тысячи рублей, что на 21,5 тысячи больше уровня годом ранее, а также Камчатка с ростом зарплат на 20 тысяч рублей, до 159,8 тысячи рублей.

Заметный рост средних трудовых доходов за последний год также был зафиксирован в Ненецком автономном округе, где они увеличились на 19,3 тысячи рублей, Подмосковье (18,9 тысячи), Москве (16,6 тысячи), Красноярском крае и Мурманской области (по 16,3 тысячи), а также в Забайкальском крае (16 тысяч).