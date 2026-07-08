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Назван регион, где больше всего увеличилась средняя зарплата - РИА Новости, 08.07.2026
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02:25 08.07.2026
Назван регион, где больше всего увеличилась средняя зарплата

РИА Новости: больше всего средние зарплаты выросли в Магаданской области

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Магаданской области средние зарплаты выросли почти на 40 тысяч рублей, достигнув 204,7 тысячи рублей.
  • Средние трудовые доходы значительно выросли на Чукотке (на 27 тысяч рублей, до 250,9 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (на 27 тысяч рублей, до 211,4 тысячи рублей).
  • В среднем по России средняя начисленная зарплата составила 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сильнее всего за последний год средние зарплаты в России выросли в Магаданской области - почти на 40 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, если еще в апреле прошлого года жители Магаданской области получали в среднем 167,6 тысячи рублей, то в этом году - уже 204,7 тысячи рублей.
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Примерно на 27 тысяч рублей средние трудовые доходы выросли на Чукотке, достигнув 250,9 тысячи рублей, и в Ямало-Ненецком автономном округе - 211,4 тысячи рублей.
В пятерку регионов по темпам роста зарплат также вошли Хабаровский край, где жители в среднем стали получать 112,4 тысячи рублей, что на 21,5 тысячи больше уровня годом ранее, а также Камчатка с ростом зарплат на 20 тысяч рублей, до 159,8 тысячи рублей.
Заметный рост средних трудовых доходов за последний год также был зафиксирован в Ненецком автономном округе, где они увеличились на 19,3 тысячи рублей, Подмосковье (18,9 тысячи), Москве (16,6 тысячи), Красноярском крае и Мурманской области (по 16,3 тысячи), а также в Забайкальском крае (16 тысяч).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем в России в середине весны получали зарплату в 109,1 тысячи рублей против 97,4 тысячи годом ранее.
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ОбществоРоссияМагаданская областьЧукотка
 
 
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