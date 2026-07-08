Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запад на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наращивает дезинформационную кампанию против России и выдвигает бездоказательные обвинения, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
- С 7 по 10 июля в Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
- По словам Тарабрина, обсуждение переключается на политические лозунги и ложные обвинения, что негативно влияет на выполнение мандата ОЗХО и ее имидж.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад на площадке Организации по запрещению химического оружия наращивает дезинформационную кампанию против России, выдвигает бездоказательные обвинения, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"В ответ на действия России по информированию государств-участников КЗХО и Техсекретариата ОЗХО о химпреступлениях Киева члены евроатлантического сообщества наращивают дезинформационную антироссийскую кампанию, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, основанные на неких засекреченных данных", - сказал на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, они выдумывают экзотические версии отравлений то "Новичком", то ядом древесных лягушек.
"Все это порождает беспрецедентный по сравнению со многими международными форматами уровень политизации работы ОЗХО", - отметил дипломат.
Как указал Тарабрин, намеренное переключение обсуждения в сторону политических лозунгов и ложных обвинений не способствует выполнению мандата ОЗХО и негативно влияет на ее имидж.