Рейтинг@Mail.ru
Запад наращивает дезинформационную кампанию против России, заявил постпред - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 08.07.2026 (обновлено: 21:50 08.07.2026)
Запад наращивает дезинформационную кампанию против России, заявил постпред

Постпред Тарабрин: Запад выдвигает бездоказательные обвинения против России

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Тарабрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наращивает дезинформационную кампанию против России и выдвигает бездоказательные обвинения, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
  • С 7 по 10 июля в Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
  • По словам Тарабрина, обсуждение переключается на политические лозунги и ложные обвинения, что негативно влияет на выполнение мандата ОЗХО и ее имидж.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад на площадке Организации по запрещению химического оружия наращивает дезинформационную кампанию против России, выдвигает бездоказательные обвинения, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
Президент Финляндии Александр Стубб после прибытия в Анкару для участия в саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"У Москвы нет выбора". Заявление Стубба об ударах по России поразило Запад
7 июля, 20:14
"В ответ на действия России по информированию государств-участников КЗХО и Техсекретариата ОЗХО о химпреступлениях Киева члены евроатлантического сообщества наращивают дезинформационную антироссийскую кампанию, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, основанные на неких засекреченных данных", - сказал на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
По его словам, они выдумывают экзотические версии отравлений то "Новичком", то ядом древесных лягушек.
"Все это порождает беспрецедентный по сравнению со многими международными форматами уровень политизации работы ОЗХО", - отметил дипломат.
Как указал Тарабрин, намеренное переключение обсуждения в сторону политических лозунгов и ложных обвинений не способствует выполнению мандата ОЗХО и негативно влияет на ее имидж.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
На Западе признали правоту России по вопросам прав человека, заявили в МИД
7 июля, 13:54
 
В миреВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала