Запад наращивает дезинформационную кампанию против России, заявил постпред

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Запад на площадке Организации по запрещению химического оружия наращивает дезинформационную кампанию против России, выдвигает бездоказательные обвинения, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"В ответ на действия России по информированию государств-участников КЗХО и Техсекретариата ОЗХО о химпреступлениях Киева члены евроатлантического сообщества наращивают дезинформационную антироссийскую кампанию, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, основанные на неких засекреченных данных", - сказал на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.