Запад закрывает глаза на применение Киевом химоружия, заявил постпред

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны Запада закрывают глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

"Нельзя не упомянуть тот прискорбный факт, что страны коллективного Запада закрывают глаза на систематическое применение киевским режимом токсичных химикатов в зоне проведения Специальной военной операции", - сказал на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.