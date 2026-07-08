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Запад закрывает глаза на применение Киевом химоружия, заявил постпред - РИА Новости, 08.07.2026
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19:34 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
Запад закрывает глаза на применение Киевом химоружия, заявил постпред

Тарабрин: Запад закрывает глаза на применение Киевом химоружия в зоне СВО

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Владимир Тарабрин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Запада закрывают глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
  • С 7 по 10 июля в Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны Запада закрывают глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Нельзя не упомянуть тот прискорбный факт, что страны коллективного Запада закрывают глаза на систематическое применение киевским режимом токсичных химикатов в зоне проведения Специальной военной операции", - сказал на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
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