Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Запада закрывают глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
- С 7 по 10 июля в Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны Запада закрывают глаза на систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне СВО, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 10 июля проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Нельзя не упомянуть тот прискорбный факт, что страны коллективного Запада закрывают глаза на систематическое применение киевским режимом токсичных химикатов в зоне проведения Специальной военной операции", - сказал на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.