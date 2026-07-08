Запад поставляет на Украину токсичные химикаты, заявил постпред России

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны Запада активно поставляют на Украину не только различные вооружения, но и токсичные химикаты и прекурсоры, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

"Страны коллективного Запада… активно поставляют на Украину, в отношении которой высшей международной судебной инстанцией рассматривается дело о возможном осуществлении геноцида, не только различные вооружения, но и токсичные химикаты и прекурсоры", - заявил на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.