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Запад поставляет на Украину токсичные химикаты, заявил постпред России - РИА Новости, 08.07.2026
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19:32 08.07.2026 (обновлено: 21:46 08.07.2026)
Запад поставляет на Украину токсичные химикаты, заявил постпред России

Пстпред Тарабрин: Запад поставляет на Украину токсичные химикаты и прекурсоры

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Запада активно поставляют на Украину токсичные химикаты и прекурсоры, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
  • В Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Страны Запада активно поставляют на Украину не только различные вооружения, но и токсичные химикаты и прекурсоры, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
В Гааге проходит 112-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Страны коллективного Запада… активно поставляют на Украину, в отношении которой высшей международной судебной инстанцией рассматривается дело о возможном осуществлении геноцида, не только различные вооружения, но и токсичные химикаты и прекурсоры", - заявил на сессии Тарабрин, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
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