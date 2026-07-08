МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал наличие напряжения в вопросе поддержки Киева со стороны Запада. "Способность Украины продолжать войну во многом зависит от постоянной поддержки со стороны союзников. Здесь наблюдаются тревожные признаки напряженности. Политические изменения в Вашингтоне и сохраняющиеся разногласия внутри Европы поднимают обоснованные вопросы о том, можно ли сохранять нынешний уровень поддержки бесконечно", — написал он в статье для Telegraph.

Залужный добавил, что дипломатические саммиты и тщательно спланированные демонстрации солидарности имеют символическое значение. Однако они не обязательно приводят к устойчивому политическому единству, необходимому для затяжного противостояния с Россией.



Решающим он назвал то, какое общество сможет дольше выдерживать экономическое, военное и психологическое бремя затянувшегося конфликта, сохраняя при этом международную поддержку, необходимую для его продолжения.



Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону.



Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.