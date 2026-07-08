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Залужный сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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13:14 08.07.2026 (обновлено: 20:58 08.07.2026)
Залужный сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине

Залужный указал на тревожные признаки в поддержке Украины со стороны Запада

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал наличие напряжения в вопросе поддержки Киева со стороны Запада.
  • Он отметил, что способность Украины продолжать конфликт зависит от постоянной поддержки союзников, и указал на тревожные признаки напряженности в этом вопросе.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный признал наличие напряжения в вопросе поддержки Киева со стороны Запада.

"Способность Украины продолжать войну во многом зависит от постоянной поддержки со стороны союзников. Здесь наблюдаются тревожные признаки напряженности. Политические изменения в Вашингтоне и сохраняющиеся разногласия внутри Европы поднимают обоснованные вопросы о том, можно ли сохранять нынешний уровень поддержки бесконечно", — написал он в статье для Telegraph.
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Залужный добавил, что дипломатические саммиты и тщательно спланированные демонстрации солидарности имеют символическое значение. Однако они не обязательно приводят к устойчивому политическому единству, необходимому для затяжного противостояния с Россией.

Решающим он назвал то, какое общество сможет дольше выдерживать экономическое, военное и психологическое бремя затянувшегося конфликта, сохраняя при этом международную поддержку, необходимую для его продолжения.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска успешно продвигаются на фронте и создают буферную зону.

Российская армия 3 июля взяла под полный контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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