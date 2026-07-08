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Госдума приняла закон о поддержке "Почты России" - РИА Новости, 08.07.2026
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15:30 08.07.2026
Госдума приняла закон о поддержке "Почты России"

Госдума приняла закон, который направлен на поддержку "Почты России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, направленный на поддержку «Почты России», во втором и третьем чтении.
  • Закон предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов.
  • Электронная почтовая система будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений через портал «Госуслуги», а положения закона вступят в силу с 1 марта 2027 года, частично — с 1 сентября 2027 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который направлен на поддержку "Почты России" и предусматривает создание электронной почтовой системы, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и новые правила для абонентских почтовых шкафов.
Согласно документу, "Почта России" создаст электронную почтовую систему для приема и доставки юридически значимых сообщений. Госорганы, органы местного самоуправления, компании с госучастием и Центробанк будут направлять гражданам и бизнесу уведомления, извещения и требования через личный кабинет на портале "Госуслуги" и региональных порталах. Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения, а при отсутствии технической возможности документ направят бумажным письмом.
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Для всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей на "Госуслугах" создадут электронные почтовые ящики, за их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство РФ. В документах уточняется, что с госорганов плата не будет браться, а, если абонент не внес плату, доступ к ящику приостанавливается.
Закон также запрещает банкам взимать комиссию за прием организациями федеральной почтовой связи платы за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства платежа.
Кроме того, "Почте России" разрешается поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и ИП, кроме доставки и выдачи пенсий и пособий. Также закрепляется, что регистрируемые письма от госорганов и организаций с госучастием должны доставляться только организациями федеральной почтовой связи.
Помимо прочего, принятые нормы регулируют использование абонентских почтовых шкафов в многоквартирных домах. Доставку в них смогут осуществлять управляющие организации, ресурсоснабжающие компании, "Почта России", а также иные операторы связи по решению собрания собственников, однако, доставка документов иными лицами не допускается.
Закон вступает в силу в основном с 1 марта 2027 года. Положения об электронной почтовой системе, доставке платежных документов через "Госуслуги" и ряд других норм заработают с 1 сентября 2027 года.
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