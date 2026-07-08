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Взрыв в Монако был не последним "кровавым укусом" Киева, считает Захарова - РИА Новости, 08.07.2026
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09:32 08.07.2026
Взрыв в Монако был не последним "кровавым укусом" Киева, считает Захарова

Захарова: взрыв в Монако был не последним "кровавым укусом" со стороны Киева

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что взрыв в Монако — это проявление терроризма со стороны Украины.
  • Захарова отметила, что произошедшее в Монако стоит в одном ряду с атакой на «Северные потоки».
  • Дипломат подчеркнула, что идеологией для киевского режима выступают постулаты нацизма.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрыв в Монако был не последним ударом по Западу со стороны Украины, где сами западные страны и вырастили радикальный режим, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik она отметила, что произошедшее в Монако - очередное проявление терроризма Киева в Европе. Оно стоит в одном ряду с атакой на "Северные потоки", считает дипломат.
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"И разве это последний кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Конечно нет. Почему? Потому что никто на Банковой не скрывал, чем они идеологически питаются", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik, комментируя произошедшее в Монако.
Идеологией для киевского режима выступают постулаты нацизма, с точки зрения которого целые слои населения должны быть уничтожены. При этом Запад, "отменивший" у себя историю, не замечал агрессивные нацистские веяния на Украине, подчеркнула Захарова.
Взрыв произошел в Монако 29 июня вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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