Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что взрыв в Монако — это проявление терроризма со стороны Украины.

Захарова отметила, что произошедшее в Монако стоит в одном ряду с атакой на «Северные потоки».

Дипломат подчеркнула, что идеологией для киевского режима выступают постулаты нацизма.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрыв в Монако был не последним ударом по Западу со стороны Украины, где сами западные страны и вырастили радикальный режим, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik она отметила, что произошедшее в Монако - очередное проявление терроризма Киева в Европе. Оно стоит в одном ряду с атакой на "Северные потоки", считает дипломат.

"И разве это последний кровавый укус, который Запад получает от своих выкормышей? Конечно нет. Почему? Потому что никто на Банковой не скрывал, чем они идеологически питаются", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik , комментируя произошедшее в Монако.

Идеологией для киевского режима выступают постулаты нацизма, с точки зрения которого целые слои населения должны быть уничтожены. При этом Запад, "отменивший" у себя историю, не замечал агрессивные нацистские веяния на Украине, подчеркнула Захарова.