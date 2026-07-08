Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки киевского режима.
- По словам Захаровой, польские власти знали об идеологии украинских националистов и их исторической роли, но рассчитывали использовать Киев в собственных интересах.
- Захарова заявила, что, вооружая украинские власти, Польша и другие западные страны передали им современные вооружения, технологии и доступ к чувствительной информации.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки нынешнего киевского режима, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сама сталкивается с результатами собственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обо всем этом мы (Россия - ред.) их (Польшу - ред.) предупреждали. И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили и говорили открыто", - сказала она в эфире радио Sputnik.
По ее словам, польские власти прекрасно знали, кого поддерживают, поскольку были осведомлены об идеологии украинских националистов и их исторической роли. При этом, отметила дипломат, Варшава рассчитывала использовать Киев в собственных интересах, однако ситуация начала развиваться по иному сценарию.
Захарова заявила, что, вооружая украинские власти, Польша и другие западные страны сами передали им современные вооружения, технологии и доступ к чувствительной информации. По ее словам, Киев получил серьезное влияние и теперь способен диктовать условия тем, кто еще недавно выступал его покровителем.