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Захарова: Россия предупреждала Польшу, чем обернется поддержка Киева - РИА Новости, 08.07.2026
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09:14 08.07.2026

Захарова: Россия предупреждала Польшу, чем обернется поддержка Киева

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки киевского режима.
  • По словам Захаровой, польские власти знали об идеологии украинских националистов и их исторической роли, но рассчитывали использовать Киев в собственных интересах.
  • Захарова заявила, что, вооружая украинские власти, Польша и другие западные страны передали им современные вооружения, технологии и доступ к чувствительной информации.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки нынешнего киевского режима, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сама сталкивается с результатами собственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обо всем этом мы (Россия - ред.) их (Польшу - ред.) предупреждали. И не надо говорить, что этого не было. Было. Говорили и говорили открыто", - сказала она в эфире радио Sputnik.
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По ее словам, польские власти прекрасно знали, кого поддерживают, поскольку были осведомлены об идеологии украинских националистов и их исторической роли. При этом, отметила дипломат, Варшава рассчитывала использовать Киев в собственных интересах, однако ситуация начала развиваться по иному сценарию.
Захарова заявила, что, вооружая украинские власти, Польша и другие западные страны сами передали им современные вооружения, технологии и доступ к чувствительной информации. По ее словам, Киев получил серьезное влияние и теперь способен диктовать условия тем, кто еще недавно выступал его покровителем.
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