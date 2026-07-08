МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала Польшу о последствиях поддержки нынешнего киевского режима, однако Варшава проигнорировала эти сигналы и теперь сама сталкивается с результатами собственной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что, вооружая украинские власти, Польша и другие западные страны сами передали им современные вооружения, технологии и доступ к чувствительной информации. По ее словам, Киев получил серьезное влияние и теперь способен диктовать условия тем, кто еще недавно выступал его покровителем.