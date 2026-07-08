Захарова сравнила Зеленского с мячиком для пинг-понга на саммите НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что члены НАТО будут использовать Владимира Зеленского в своих интересах на саммите НАТО в Анкаре.
- Саммит глав государств и правительств НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля, ожидается, что Зеленский посетит ужин представителей альянса, но не будет допущен на заседания саммита.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Члены НАТО будут использовать Владимира Зеленского в своих интересах на саммите НАТО в Анкаре, гоняя его как мячик для пинг-понга, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все как всегда", - сказала она в эфире радио Sputnik.