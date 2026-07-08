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Захарова прокомментировала назначение Ованнисяна после его слов о Гитлере - РИА Новости, 08.07.2026
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22:09 08.07.2026
Захарова прокомментировала назначение Ованнисяна после его слов о Гитлере

Захарова прокомментировала назначение Ованнисяна после его заявлений о Гитлере

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала назначение экс-представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.
  • Ованнисян запомнился провокационными заявлениями о планах гитлеровской Германии создать "независимую, историческую Армению", а также сожалением о поражении войск вермахта в Сталинградской битве.
  • Захарова предположила, что Ереван готовится встроиться в тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначения экс-представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, ранее заявлявшего, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению".
Дипломат напомнила, что Ованнисян запомнился провокационными заявлениями на армянском телевидении в день празднования 80-й годовщины Великой Победы. По ее словам, он фактически выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве, а также утверждал, что разгром нацистской Германии помешал реализации планов Гитлера якобы по созданию независимой "Великой Армении".
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"А назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное "мнение" теперь в почете", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.
Она предположила, что Ереван, который "стремится в просвещенную Европу", заодно готовится встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны.
"Идеологические преемники гитлеровцев и коллаборационистов, занимающие сейчас многие высокопоставленные посты в Европе, откровенно оправдывают местных пособников нацистов, выдавая их соучастие в преступлениях вермахта за "национально-освободительную борьбу", - добавила дипломат.
Посол России в Ереване Сергей Копыркин в мае 2025 года назвал слова Ованнисяна кощунственными, фактически оправдывающими агрессию гитлеровской Германии.
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