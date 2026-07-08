Захарова прокомментировала назначение Ованнисяна после его слов о Гитлере

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова прокомментировала назначение экс-представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна.

Ованнисян запомнился провокационными заявлениями о планах гитлеровской Германии создать "независимую, историческую Армению", а также сожалением о поражении войск вермахта в Сталинградской битве.

Захарова предположила, что Ереван готовится встроиться в тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала назначения экс-представителя министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, ранее заявлявшего, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению".

Дипломат напомнила, что Ованнисян запомнился провокационными заявлениями на армянском телевидении в день празднования 80-й годовщины Великой Победы. По ее словам, он фактически выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве, а также утверждал, что разгром нацистской Германии помешал реализации планов Гитлера якобы по созданию независимой "Великой Армении".

"А назначение Ованнисяна на пост руководителя учебного заведения заставляет предположить, что у армянских властей подобное "мнение" теперь в почете", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ.

Она предположила, что Ереван, который "стремится в просвещенную Европу", заодно готовится встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны.

"Идеологические преемники гитлеровцев и коллаборационистов, занимающие сейчас многие высокопоставленные посты в Европе, откровенно оправдывают местных пособников нацистов, выдавая их соучастие в преступлениях вермахта за "национально-освободительную борьбу", - добавила дипломат.