Захарова призвала Эстонию не диктовать, стоит ли Европе финансировать МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Мария Захарова отметила низкие экономические показатели Эстонии и выразила сомнение в праве страны диктовать условия финансирования МОК.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям Эстонии о том, что не с их "их достижениями" диктовать, стоит ли Европе финансировать Международный олимпийский комитет (МОК).
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Позднее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
"По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансировать", - написала дипломат в своем Telegram-канале.