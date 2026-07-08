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Захарова призвала Эстонию не диктовать, стоит ли Европе финансировать МОК - РИА Новости, 08.07.2026
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19:22 08.07.2026 (обновлено: 21:46 08.07.2026)
Захарова призвала Эстонию не диктовать, стоит ли Европе финансировать МОК

Захарова напомнила Эстонии, что не ей решать, финансировать Европе МОК или нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Мария Захарова отметила низкие экономические показатели Эстонии и выразила сомнение в праве страны диктовать условия финансирования МОК.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила властям Эстонии о том, что не с их "их достижениями" диктовать, стоит ли Европе финансировать Международный олимпийский комитет (МОК).
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Позднее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что Эстония с рядом стран-партнеров намерена обратиться к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
"По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансировать", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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