Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ регулярно минируют подъездные дороги к Энергодару, что осложняет передвижение персонала Запорожской АЭС.

Несмотря на минирование дорог и сброс мин с БПЛА в Энергодаре, работа ЗАЭС продолжается в штатном режиме.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую АЭС, дистанционно минируя подъездные дороги из близлежащих населенных пунктов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

ВСУ регулярно минируют подъездные дороги к Энергодару . Часть персонала Запорожской АЭС проживает в близлежащих населенных пунктах, поэтому такие действия напрямую осложняют их передвижение - как на работу, так и обратно домой", - сказала Яшина.

Кроме того, по ее словам, фиксировались случаи сброса мин с БПЛА непосредственно на дороги в самом Энергодаре.