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ВСУ препятствуют доставке персонала на ЗАЭС, заявила директор станции - РИА Новости, 08.07.2026
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13:32 08.07.2026
ВСУ препятствуют доставке персонала на ЗАЭС, заявила директор станции

Яшина: ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ регулярно минируют подъездные дороги к Энергодару, что осложняет передвижение персонала Запорожской АЭС.
  • Несмотря на минирование дорог и сброс мин с БПЛА в Энергодаре, работа ЗАЭС продолжается в штатном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. ВСУ препятствуют доставке персонала на Запорожскую АЭС, дистанционно минируя подъездные дороги из близлежащих населенных пунктов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"ВСУ регулярно минируют подъездные дороги к Энергодару. Часть персонала Запорожской АЭС проживает в близлежащих населенных пунктах, поэтому такие действия напрямую осложняют их передвижение - как на работу, так и обратно домой", - сказала Яшина.
Кроме того, по ее словам, фиксировались случаи сброса мин с БПЛА непосредственно на дороги в самом Энергодаре.
"Все это создает дополнительные риски для мирных жителей. Несмотря на это, принимаются все необходимые меры для обеспечения доставки персонала на станцию, работа ЗАЭС продолжается в штатном режиме", - отметила Яшина.
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