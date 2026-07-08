В Рязанской области задержали подозреваемых в ограблении трех женщин

Краткий пересказ от РИА ИИ Оперативники задержали трех родственников из Воронежской области, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении трех женщин.

Злоумышленники приезжали к потерпевшим под видом свиданий, угрожали им и забирали деньги и смартфоны.

По данным УМВД, возбуждены два уголовных дела по статье о грабеже и одно — о разбое, подозреваемых взяли под стражу.

РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Оперативники задержали трех родственников из Воронежской области, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении двух жительниц Рязани и одной женщины в Тверской области, к которым злоумышленники приезжали под видом свиданий, сообщило УМВД по Рязанской области.

По данным УМВД, подозреваемыми являются жители Воронежской области : 27-летние муж с женой и 22-летний брат мужчины.

"Рязанские оперативники уголовного розыска установили личность и задержали троих злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении женщин в Рязани и Тверской области", - сообщило ведомство в своем канале на платформе " Макс ".

По предварительной информации, они на собственном автомобиле приехали в Рязань, где 27-летний мужчина через сайт знакомств назначил свидание девушке. Встречу запланировали на квартире рязанки. Войдя, они стали ее пугать. Активнее всех орудовала женщина, она угрожала изувечить лицо и вырвать волосы. Получив 98 тысяч рублей, грабители забрали смартфон, чтобы потерпевшая не могла сразу обратиться в полицию.

Через час, уточняет полиция, аналогичным способом злоумышленники проникли в дом 18-летней рязанки. У нее отобрали 180 тысяч рублей и смартфон. В Тверской области они забрали у 27-летней местной жительницы около 100 тысяч рублей.