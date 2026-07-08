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В Рязанской области задержали подозреваемых в ограблении трех женщин - РИА Новости, 08.07.2026
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15:24 08.07.2026
В Рязанской области задержали подозреваемых в ограблении трех женщин

В Рязанской области задержали трех подозреваемых в нападении и ограблении женщин

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперативники задержали трех родственников из Воронежской области, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении трех женщин.
  • Злоумышленники приезжали к потерпевшим под видом свиданий, угрожали им и забирали деньги и смартфоны.
  • По данным УМВД, возбуждены два уголовных дела по статье о грабеже и одно — о разбое, подозреваемых взяли под стражу.
РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Оперативники задержали трех родственников из Воронежской области, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении двух жительниц Рязани и одной женщины в Тверской области, к которым злоумышленники приезжали под видом свиданий, сообщило УМВД по Рязанской области.
По данным УМВД, подозреваемыми являются жители Воронежской области: 27-летние муж с женой и 22-летний брат мужчины.
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"Рязанские оперативники уголовного розыска установили личность и задержали троих злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении и ограблении женщин в Рязани и Тверской области", - сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
По предварительной информации, они на собственном автомобиле приехали в Рязань, где 27-летний мужчина через сайт знакомств назначил свидание девушке. Встречу запланировали на квартире рязанки. Войдя, они стали ее пугать. Активнее всех орудовала женщина, она угрожала изувечить лицо и вырвать волосы. Получив 98 тысяч рублей, грабители забрали смартфон, чтобы потерпевшая не могла сразу обратиться в полицию.
Через час, уточняет полиция, аналогичным способом злоумышленники проникли в дом 18-летней рязанки. У нее отобрали 180 тысяч рублей и смартфон. В Тверской области они забрали у 27-летней местной жительницы около 100 тысяч рублей.
По данным УМВД, возбуждены два уголовных дела по статье о грабеже и одно - о разбое. Подозреваемых взяли под стражу.
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