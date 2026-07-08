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В Югре врачи спасли женщину, которая чуть не умерла после приема БАДов - РИА Новости, 08.07.2026
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17:14 08.07.2026 (обновлено: 18:06 08.07.2026)
В Югре врачи спасли женщину, которая чуть не умерла после приема БАДов

В Югре врачи спасли пациентку с тяжелым гепатитом, вызванным применением БАДов

© Фото : Роман Паськов/MAXВ Нижневартовской окружной клинической больнице врачи спасли жительницу Югры с тяжелой формой токсического гепатита
В Нижневартовской окружной клинической больнице врачи спасли жительницу Югры с тяжелой формой токсического гепатита - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Роман Паськов/MAX
В Нижневартовской окружной клинической больнице врачи спасли жительницу Югры с тяжелой формой токсического гепатита
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медики в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре спасли местную жительницу с тяжелой формой токсического гепатита, развившегося в результате приема биологически активных добавок.
  • У женщины диагностировали фульминантный токсический гепатит, врачи два месяца боролись за ее жизнь, восстанавливая функции печени и снижая уровень билирубина.
  • Глава Минздрава региона Роман Паськов напомнил, что биологически активные добавки могут быть опасны при бесконтрольном приеме, и перед началом курса важно проконсультироваться с врачом.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Медики в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре спасли местную жительницу, которая чуть не умерла от тяжелого гепатита после приема биологически активных добавок (БАДов), сообщил глава Минздрава региона Роман Паськов.
"В Нижневартовской окружной клинической больнице врачи спасли жительницу Югры с тяжелой формой токсического гепатита", — написал Паськов в своем канале на платформе "Макс", уточнив, что заболевание развилось после того, как женщина в течение двух месяцев принимала биологически активные добавки, которые ей посоветовали знакомые.
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Министр добавил, что препараты позиционировались как средства для "укрепления печени, почек и общего здоровья". Он отметил, что болезнь развивалась быстро.
К моменту госпитализации, рассказал Паськов, у женщины наблюдалась выраженная слабость, утомляемость, желтушность кожи и склер. Состояние оценивалось как нестабильное, нарастала печеночно-клеточная недостаточность. Ей поставили диагноз "фульминантный токсический гепатит", одним из осложнений которого стало серьезное нарушение системы свертывания крови.
"Когда нарушаются функции печени, в патологический процесс вовлекаются и другие органы. Одним из опасных осложнений становится токсическое воздействие билирубина на головной мозг, что может привести к развитию печеночной энцефалопатии. Мы привлекали разных специалистов и последовательно продолжали лечение", — процитировал министр слова врача-гастроэнтеролога Екатерины Матрохиной.
Глава Минздрава обратил внимание, что врачи боролись за жизнь пациентки два месяца. Они восстанавливали функции печени, снижали уровень билирубина, проводили детоксикацию. Сейчас пациентка находится дома и ее жизни ничего не угрожает.
Он добавил, что по присланным супругом пациентки фото удалось установить, что в препаратах содержались гепатотоксичные вещества растительного происхождения. Паськов напомнил, что биологически активные добавки могут быть опасны при бесконтрольном приеме и перед началом любого курса важно проконсультироваться с врачом.
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