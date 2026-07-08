Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- В 00:31 по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил о второй серии взрывов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве объявлена в 00.31 мск.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18