Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе, в который входит Николаев, звучит сигнал воздушной тревоги.
В Киеве прогремел взрыв
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