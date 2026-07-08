В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в автомобиле

Краткий пересказ от РИА ИИ В дагестанском Буйнакске произошел взрыв газа в автомобиле «Лада Веста».

Два человека, мужчина и женщина, получили ожоги и были доставлены в больницу.

МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в дагестанском Буйнакске, сообщило главное управление МЧС России по республике.

"По системе 112 поступило сообщение, что в городе Буйнакске , в микрорайоне Дружба возле магазина… произошел хлопок газа в автомобиле "Лада Веста". Пострадали два человека, находившиеся в авто (мужчина и женщина)", – говорится в сообщении

По данным ведомства, пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.