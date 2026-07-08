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В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в автомобиле - РИА Новости, 08.07.2026
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11:28 08.07.2026 (обновлено: 12:15 08.07.2026)
В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в автомобиле

В Буйнакске мужчина и женщина пострадали при взрыве газа в автомобиле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В дагестанском Буйнакске произошел взрыв газа в автомобиле «Лада Веста».
  • Два человека, мужчина и женщина, получили ожоги и были доставлены в больницу.
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в дагестанском Буйнакске, сообщило главное управление МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение, что в городе Буйнакске, в микрорайоне Дружба возле магазина… произошел хлопок газа в автомобиле "Лада Веста". Пострадали два человека, находившиеся в авто (мужчина и женщина)", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.
Их состояние оценивается как тяжелое, уточнило правительство Дагестана в своем Telegram-канале. Пресс-служба прокуратуры республики добавила, что пострадавшие – супруги.
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ПроисшествияБуйнакскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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