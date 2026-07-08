В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в автомобиле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В дагестанском Буйнакске произошел взрыв газа в автомобиле «Лада Веста».
- Два человека, мужчина и женщина, получили ожоги и были доставлены в больницу.
МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в автомобиле в дагестанском Буйнакске, сообщило главное управление МЧС России по республике.
По данным ведомства, пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.
Их состояние оценивается как тяжелое, уточнило правительство Дагестана в своем Telegram-канале. Пресс-служба прокуратуры республики добавила, что пострадавшие – супруги.
В кафе в Дагестане взорвался газ, есть пострадавшие
1 октября 2025, 18:44