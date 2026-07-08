Треть россиян не против получать социальные выплаты в цифровых рублях

Краткий пересказ от РИА ИИ Каждый третий россиянин готов получать социальные выплаты в цифровых рублях, а почти каждый пятый хотел бы оплачивать ими товары и услуги в обычных магазинах.

Полностью доверяют расчетам с использованием цифрового рубля 18%, еще 44% скорее доверяют новому платежному инструменту.

71% россиян считают обязательным условием возможность пользоваться цифровым рублем через мобильное приложение своего банка.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Каждый третий россиян готов получать социальные выплаты в цифровых рублях, а почти каждый пятый хотел бы оплачивать ими товары и услуги в обычных магазинах, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам - он не отменяет и не заменяет их, а уже с 1 сентября 2026 года подключиться к платформе цифрового рубля должны все системно значимые банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг.

"Наиболее востребованным сценарием использования цифрового рубля россияне назвали получение государственных выплат - этот вариант выбрали 35% участников опроса... еще 19% готовы использовать цифровой рубль для оплаты товаров и услуг в обычных магазинах", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян.

Также почти каждый четвертый хотел бы применять цифровой рубль для оплаты налогов и штрафов, 15% назвали онлайн-покупки, а 7% хотели бы его использовать для переводов между людьми.

Согласно исследованию, полностью доверяют расчетам с использованием цифрового рубля 18%, еще 44% скорее доверяют новому платежному инструменту, при этом почти каждый четвертый (24%) пока не определился со своим отношением, а 8% скорее не доверяют цифровому рублю, еще 6% заявили, что совсем ему не доверяют.

А в вопросе безопасности мнения разделились. Более половины участников исследования (56%) считают, что цифровой рубль будет безопаснее привычных безналичных переводов по банковской карте или через Систему быстрых платежей благодаря контролю со стороны Банка России и более высокой защищенности операций.

Каждый четвертый полагает, что уровень безопасности будет примерно одинаковым, поскольку современные банковские сервисы уже достаточно защищены. С этим мнением не согласны 17% - они опасаются технических сбоев и возможных рисков утечки данных.