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Соцфонд назвал число россиян, получивших новую семейную выплату - РИА Новости, 08.07.2026
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09:41 08.07.2026 (обновлено: 09:44 08.07.2026)
Соцфонд назвал число россиян, получивших новую семейную выплату

Соцфонд: около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд начал прием заявлений на семейную налоговую выплату с 1 июня.
  • Около миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату с начала приема заявлений.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату с начала приема заявлений, сообщил Соцфонд на платформе "Макс".
Социальный фонд начал прием заявлений на семейную налоговую выплату с 1 июня.
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"Около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату", - говорится в сообщении.
Уточняется, что получить меру поддержки могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата налога на доходы физлиц за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума.
При оформлении также оценивают имущество семьи, которое должно соответствовать установленным критериям. На выплату могут претендовать родители с гражданством России, которые постоянно проживают в стране. Дети тоже должны быть гражданами РФ.
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