Соцфонд назвал число россиян, получивших новую семейную выплату

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Социальный фонд начал прием заявлений на семейную налоговую выплату с 1 июня.
- Около миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату с начала приема заявлений.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату с начала приема заявлений, сообщил Соцфонд на платформе "Макс".
Социальный фонд начал прием заявлений на семейную налоговую выплату с 1 июня.
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"Около миллиона работающих родителей получили новую семейную выплату", - говорится в сообщении.
Уточняется, что получить меру поддержки могут работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата налога на доходы физлиц за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума.
При оформлении также оценивают имущество семьи, которое должно соответствовать установленным критериям. На выплату могут претендовать родители с гражданством России, которые постоянно проживают в стране. Дети тоже должны быть гражданами РФ.
Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты
29 июня, 10:38