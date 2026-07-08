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Минобрнауки: вузы сами принимают решение о форме аттестации выпускников - РИА Новости, 08.07.2026
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17:03 08.07.2026
Минобрнауки: вузы сами принимают решение о форме аттестации выпускников

Афанасьев: вузы самостоятельно принимают решение о форме аттестации выпускников

© iStock.com / RidofranzПреподаватель в аудитории
Преподаватель в аудитории - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© iStock.com / Ridofranz
Преподаватель в аудитории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские вузы самостоятельно принимают решение о форме аттестации выпускников.
  • Порядок проведения ГИА и федеральные государственные образовательные стандарты дают возможность выбора между государственным экзаменом и защитой выпускной квалификационной работы.
  • Решение вуза о формате аттестации не обязательно связано с технологиями искусственного интеллекта.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские вузы самостоятельно принимают решение о форме аттестации выпускников, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.
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"Решение, как принимать государственную итоговую аттестацию всегда было и в течение последних лет оставалось на усмотрение вуза. И порядок проведения ГИА, и федеральные государственные образовательные стандарты по ряду специальностей дают возможность выбора между государственным экзаменом и защитой выпускной квалификационной работы", - сказал Афанасьев.
Он отметил, что решение вуза о формате аттестации не обязательно связано с технологиями искусственного интеллекта.
"Другой вопрос, что и министерство науки и высшего образования, и университеты реагируют на распространение технологий ИИ. Главное здесь не форма проведения итоговой аттестации, а возможность выпускника продемонстрировать самостоятельную готовность к профессиональному использованию полученных квалификаций. И если итоговая аттестация в любой форме это делает, значит, она отвечает своей задаче", - заключил замминистра.
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