Минобрнауки: вузы сами принимают решение о форме аттестации выпускников

"Решение, как принимать государственную итоговую аттестацию всегда было и в течение последних лет оставалось на усмотрение вуза. И порядок проведения ГИА, и федеральные государственные образовательные стандарты по ряду специальностей дают возможность выбора между государственным экзаменом и защитой выпускной квалификационной работы", - сказал Афанасьев.

"Другой вопрос, что и министерство науки и высшего образования, и университеты реагируют на распространение технологий ИИ. Главное здесь не форма проведения итоговой аттестации, а возможность выпускника продемонстрировать самостоятельную готовность к профессиональному использованию полученных квалификаций. И если итоговая аттестация в любой форме это делает, значит, она отвечает своей задаче", - заключил замминистра.