Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское приложение "Резерв+" для проверки статуса военнообязанного намеренно настроено для отправки действующих солдат ВСУ на штурм.
- Находящийся в тылу военный задерживается сотрудниками ТЦК. Далее в течение суток через распределительный центр отправляется в штурмовое подразделение.
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинское мобильное приложение "Резерв+" для проверки статуса военнообязанного намеренно настроено для отправки действующих солдат ВСУ на штурм, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Приложение "Резерв+" позволяет сотрудникам украинской полиции и военкоматов в режиме реального времени проверять статус военнообязанного по огромной централизованной базе. Для поиска дезертиров и нарушителей ключевым является статус "В розыске" (административный, а не уголовный), который автоматически присваивается системой за неявку по повестке, необновление данных после 25 лет или смену места жительства без постановки на учет. Эта отметка делает человека "видимым" для правоохранителей: при проверке документов полиция видит нарушение и может доставить его в военкомат.
"Украинские националисты жалуются, что в мобильном приложении "Резерв+" даже военнослужащие ВСУ, находящиеся на позициях, отмечаются, как СЗЧ (дезертиры - ред.). Через какое-то время техническая ошибка устраняется", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, находящийся в тылу военный (отпуск, лечение или задачи) задерживается сотрудниками ТЦК. Далее в течение суток через распределительный центр отправляется в штурмовое подразделение.
"Это целенаправленные действия командования сухопутных войск ВСУ для доукомплектования штурмовых подразделений, куда моментально переводят всех задержанных "дезертиров", - сообщил собеседник.