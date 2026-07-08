Приложение для поиска дезертиров ВСУ настроено для отправки солдат на штурм

Приложение "Резерв+" позволяет сотрудникам украинской полиции и военкоматов в режиме реального времени проверять статус военнообязанного по огромной централизованной базе. Для поиска дезертиров и нарушителей ключевым является статус "В розыске" (административный, а не уголовный), который автоматически присваивается системой за неявку по повестке, необновление данных после 25 лет или смену места жительства без постановки на учет. Эта отметка делает человека "видимым" для правоохранителей: при проверке документов полиция видит нарушение и может доставить его в военкомат.