Воевавшего за ВСУ жителя Крыма осудили на 13,5 года за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Алушты Юрий Кудреватых, получивший российское гражданство, в сентябре 2019 года выехал на Украину, призвался на военную службу в ВСУ и принимал участие в боевых действиях против ВС России.
- Верховный суд ДНР приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима за государственную измену.
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил воевавшего за ВСУ жителя Крыма к 13,5 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как установил суд, житель Алушты Юрий Кудреватых, получив российское гражданство, в сентябре 2019 года выехал на Украину. В конце апреля 2024 года призвался на военную службу в ВСУ и после прохождения обучения был направлен на боевые позиции, где принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ до 21 апреля 2025 года.
Его признали виновным в госизмене в виде перехода на сторону противника.
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"В закрытом судебном заседании суд приговорил подсудимого к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.