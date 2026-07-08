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Воевавшего за ВСУ жителя Крыма осудили на 13,5 года за госизмену - РИА Новости, 08.07.2026
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15:16 08.07.2026
Воевавшего за ВСУ жителя Крыма осудили на 13,5 года за госизмену

Жителя Крыма, воевавшего за ВСУ, осудили на 13,5 года за госизмену

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд присяжных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Алушты Юрий Кудреватых, получивший российское гражданство, в сентябре 2019 года выехал на Украину, призвался на военную службу в ВСУ и принимал участие в боевых действиях против ВС России.
  • Верховный суд ДНР приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима за государственную измену.
ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил воевавшего за ВСУ жителя Крыма к 13,5 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как установил суд, житель Алушты Юрий Кудреватых, получив российское гражданство, в сентябре 2019 года выехал на Украину. В конце апреля 2024 года призвался на военную службу в ВСУ и после прохождения обучения был направлен на боевые позиции, где принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ до 21 апреля 2025 года.
Его признали виновным в госизмене в виде перехода на сторону противника.
«
"В закрытом судебном заседании суд приговорил подсудимого к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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