Несколько районов и городов Запорожской области обесточены после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за атак ВСУ частично обесточены Мелитополь, Энергодар и несколько районов Запорожской области.
- Аварийные бригады ведут восстановительные работы, социально значимые объекты переведены на резервные источники питания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Мелитополь, Энергодар и несколько районов Запорожской области частично обесточены из-за атак ВСУ, ведутся восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"Частично без электроснабжения остаются города Мелитополь и Энергодар, Приморский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский и Куйбышевский муниципальные округа", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий атаки противника. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, отметил он.
Ранее Балицкий сообщил, что в результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения в регионе.