Рейтинг@Mail.ru
Несколько районов и городов Запорожской области обесточены после атаки ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 08.07.2026 (обновлено: 10:12 08.07.2026)
Несколько районов и городов Запорожской области обесточены после атаки ВСУ

Балицкий: Мелитополь и Энергодар в Запорожской области частично обесточены

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за атак ВСУ частично обесточены Мелитополь, Энергодар и несколько районов Запорожской области.
  • Аварийные бригады ведут восстановительные работы, социально значимые объекты переведены на резервные источники питания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Мелитополь, Энергодар и несколько районов Запорожской области частично обесточены из-за атак ВСУ, ведутся восстановительные работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"Частично без электроснабжения остаются города Мелитополь и Энергодар, Приморский, Васильевский, Каменско-Днепровский, Токмакский и Куйбышевский муниципальные округа", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий атаки противника. Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, отметил он.
Ранее Балицкий сообщил, что в результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения в регионе.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Под Воронежем вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте после атаки БПЛА
Вчера, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарМелитопольВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала