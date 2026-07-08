ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 281 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью 281 БПЛА, из них 158 были сбиты и подавлены.

В результате атак 12 мирных жителей обратились за медицинской помощью, но у двоих из них предварительные диагнозы не подтвердились.

Различные повреждения выявлены в многоквартирных и частных домах, социальных и коммерческих объектах, предприятиях, инфраструктурных и транспортных объектах.

БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 281 БПЛА, из них 158 сбиты и подавлены, 12 мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно данным, опубликованным в Telegram -канале оперштаба, за минувшие сутки 76 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 26 снарядов в ходе шести обстрелов, кроме того, сброшено 4 взрывных устройства с двух БПЛА. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 39 частных домовладениях, двух социальных и девяти коммерческих объектах, трех предприятиях, четырех инфраструктурных и двух транспортных объектах, здании организации и 70 транспортных средствах. У двоих из 12 пострадавших предварительные диагнозы не подтвердились, подчеркнули в оперштабе.

"В Белгородском округе… нанесены удары 43 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В селе Таврово при детонации FPV-дрона рядом с рейсовым автобусом пострадали двое. Мужчине, которому оказана помощь на месте, после повторного обращения в больницу исключили акубаротравму. Второй пострадавшей также после полного обследования в городской больнице №2 города Белгорода не подтвердили предварительный диагноз", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский и Ракитянский округа атакованы 66 беспилотниками, 47 из которых сбиты, также в Борисовском округе один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА, над Алексеевским и Ивнянским округами сбиты 12 беспилотников. Уточняется, что по Валуйскому и Грайворонскому округам в ходе 5 обстрелов выпущено 20 боеприпасов и совершены атаки 65 беспилотниками, 33 из которых подавлены и сбиты, в городе Валуйки пострадали шесть человек, по Шебекинскому и Яковлевскому округам нанесены удары 46 беспилотников, 25 из которых подавлены и сбиты, пострадали два человека.

« "В Краснояружском округе… в ходе одного обстрела выпущено 6 боеприпасов, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 46 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит. В хуторе Вязовской от детонации дрона пострадал мужчина… В городе Новый Оскол в результате детонации беспилотника ранен мужчина... Также над округом сбиты 2 БПЛА", - заявили в оперштабе.