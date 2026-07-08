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ВСУ перебросили в Волчанский район неподготовленных мобилизованных - РИА Новости, 08.07.2026
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ВСУ перебросили в Волчанский район неподготовленных мобилизованных

РИА Новости: ВСУ перебросили под Волчанск неподготовленных мобилизованных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных из 57-й бригады ВСУ.
  • Переброшенные солдаты не завершили базовую военную подготовку.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области неподготовленных мобилизованных из 57-й бригады ВСУ, чтобы попытаться удержать поселок Белый Колодезь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пытаясь сохранить контроль над поселком Белый Колодезь, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что Белый Колодезь является основным логистическим центром Волчанского района в Харьковской области.
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