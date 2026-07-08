Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных из 57-й бригады ВСУ.
- Переброшенные солдаты не завершили базовую военную подготовку.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области неподготовленных мобилизованных из 57-й бригады ВСУ, чтобы попытаться удержать поселок Белый Колодезь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пытаясь сохранить контроль над поселком Белый Колодезь, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что Белый Колодезь является основным логистическим центром Волчанского района в Харьковской области.