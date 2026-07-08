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ВС России уничтожили узел связи бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.07.2026
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06:47 08.07.2026
ВС России уничтожили узел связи бригады ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС России в Цуповке уничтожили узел связи 58-й бригады ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueВоеннослужащий ВСУ в Харьковской области
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Узел связи 58-й бригады ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Цуповка в Харьковской области.
  • В результате огневого поражения был ликвидирован рядовой состав и командир роты связи капитан Петр Пятницкий.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Узел связи 58-й бригады ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Цуповка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Цуповке был уничтожен узел связи 58-й бригады ВСУ. В результате огневого поражения был ликвидирован рядовой состав, а также командир роты связи капитан Петр Пятницкий", - рассказали силовики.
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