Краткий пересказ от РИА ИИ
- Узел связи 58-й бригады ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Цуповка в Харьковской области.
- В результате огневого поражения был ликвидирован рядовой состав и командир роты связи капитан Петр Пятницкий.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Узел связи 58-й бригады ВСУ уничтожен в районе населенного пункта Цуповка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Цуповке был уничтожен узел связи 58-й бригады ВСУ. В результате огневого поражения был ликвидирован рядовой состав, а также командир роты связи капитан Петр Пятницкий", - рассказали силовики.