Беженка рассказала, чем украинская полиция угрожала жителям Константиновки

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские полицейские угрожали жителям Константиновки в Донецкой Народной Республике, которая на тот момент находилась под контролем ВСУ, мобилизацией за отказ эвакуировать детей, рассказала РИА Новости беженка из города Юлия Пономарева.

"К нашим соседям, которые тоже прятали ребенка, сначала приехали два человека, потом приехали восемь человек и сказали: если сейчас мама с ребенком не выезжает, мы забираем ребенка в приемную семью, а старших детей, которым уже исполнилось 18 лет, отправляем воевать", — сказала собеседница агентства.