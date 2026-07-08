Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские полицейские угрожали жителям Константиновки мобилизацией за отказ эвакуировать детей.
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские полицейские угрожали жителям Константиновки в Донецкой Народной Республике, которая на тот момент находилась под контролем ВСУ, мобилизацией за отказ эвакуировать детей, рассказала РИА Новости беженка из города Юлия Пономарева.
"К нашим соседям, которые тоже прятали ребенка, сначала приехали два человека, потом приехали восемь человек и сказали: если сейчас мама с ребенком не выезжает, мы забираем ребенка в приемную семью, а старших детей, которым уже исполнилось 18 лет, отправляем воевать", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что к семье приезжали люди без опознавательных знаков, среди которых были сотрудники украинской полиции.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.