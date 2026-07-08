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Комбрига ВСУ сняли с должности за катастрофические потери под Купянском - РИА Новости, 08.07.2026
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02:22 08.07.2026 (обновлено: 11:13 08.07.2026)
Комбрига ВСУ сняли с должности за катастрофические потери под Купянском

РИА Новости: комбрига ВСУ сняли с должности за большие потери под Купянском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности.
  • Причиной стали катастрофические потери бригады в Харьковской области.
  • Морпехи ВСУ понесли большие потери на участке Нечволодовка — Благодатовка под ударами дронов и авиации.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности за катастрофические потери в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие — командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, морпехи ВСУ были переброшены под Купянск в Харьковскую область из Запорожья, где 39-я бригада находилась на относительно спокойном Приморском направлении.
"Катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка — Благодатовка, где они гибли под ударами наших дронов и авиации, стали причиной постоянных перебросок резервов", — отметил собеседник.
Пржегалинский пытался стабилизировать ситуацию на участке силами одного из батальонов, однако резервы так и не спасли ситуацию.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении, с 10 мая там уничтожены около 2,5 тысячи украинских военнослужащих.
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