Комбрига ВСУ сняли с должности за катастрофические потери под Купянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности.
- Причиной стали катастрофические потери бригады в Харьковской области.
- Морпехи ВСУ понесли большие потери на участке Нечволодовка — Благодатовка под ударами дронов и авиации.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности за катастрофические потери в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие — командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, морпехи ВСУ были переброшены под Купянск в Харьковскую область из Запорожья, где 39-я бригада находилась на относительно спокойном Приморском направлении.
"Катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка — Благодатовка, где они гибли под ударами наших дронов и авиации, стали причиной постоянных перебросок резервов", — отметил собеседник.
Пржегалинский пытался стабилизировать ситуацию на участке силами одного из батальонов, однако резервы так и не спасли ситуацию.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении, с 10 мая там уничтожены около 2,5 тысячи украинских военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18