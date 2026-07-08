Комбрига ВСУ сняли с должности за катастрофические потери под Купянском

Краткий пересказ от РИА ИИ Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности.

Причиной стали катастрофические потери бригады в Харьковской области.

Морпехи ВСУ понесли большие потери на участке Нечволодовка — Благодатовка под ударами дронов и авиации.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности за катастрофические потери в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В 39-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ произошло вполне ожидаемое событие — командир бригады полковник Пржегалинский снят с должности", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, морпехи ВСУ были переброшены под Купянск в Харьковскую область из Запорожья, где 39-я бригада находилась на относительно спокойном Приморском направлении.

"Катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка — Благодатовка, где они гибли под ударами наших дронов и авиации, стали причиной постоянных перебросок резервов", — отметил собеседник.

Пржегалинский пытался стабилизировать ситуацию на участке силами одного из батальонов, однако резервы так и не спасли ситуацию.