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Выходка Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре возмутила журналиста - РИА Новости, 08.07.2026
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18:59 08.07.2026 (обновлено: 19:26 08.07.2026)
Выходка Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре возмутила журналиста

Христофору: Зеленский шантажирует Трампа признанием о нехватке Patriot

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию в Киеве после российских ударов по военным объектам ради новых поставок ракет Patriot от США, считает журналист Алекс Христофору.
  • По его мнению, саммит в Анкаре не поможет Зеленскому изменить ход конфликта.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию в Киеве после российских ударов по военным объектам ради новых поставок ракет Patriot от США, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Итак, в преддверии саммита НАТО <…> Украина объявила, что у нее не осталось ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Киев разгромлен российскими войсками. Ни одна ракета, летевшая на Киев, не была перехвачена. Сейчас многие аналитики говорят, что это своеобразный ход, некая уловка со стороны Зеленского, НАТО и европейцев, которая позволит им на полях саммита обратиться к Штатам, к президенту США Дональду Трампу и потребовать больше ракет", — рассказал он в эфире YouTube-канала.
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Журналист отметил, что саммит в Анкаре не поможет Зеленскому изменить ход конфликта.
"Зеленскому будут давать обещания: об оружии, ракетах, системах Patriot. <…> Но что бы ни удалось получить Зеленскому, русские в конечном итоге все равно это уничтожат", — заключил он.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. В среду президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров американский лидер заявил, что Киев может получить лицензию на производство систем Patriot. Кроме того, он отметил, что Россия и Украина добились значительного прогресса в урегулировании конфликта, а также сообщил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
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