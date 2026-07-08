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Москвич получил срок за поджоги авто с символикой поддержки СВО - РИА Новости, 08.07.2026
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20:22 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
Москвич получил срок за поджоги авто с символикой поддержки СВО

Суд дал москвичу 15 лет колонии за поджоги авто с символикой поддержки СВО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного за теракты с поджогом автомобилей.
  • Фомичев с группой лиц организовал поджоги автомобилей с символикой в поддержку СВО и направлял записи куратору из СБУ для получения денежного вознаграждения.
  • Осужденный обжаловал решение в апелляции, но приговор был оставлен без изменения.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима за теракты с поджогом автомобилей, на которых была размещена символика в поддержку спецоперации, сообщает суд в своем Telegram-канале.
Суд первой инстанции признал жителя Москвы виновным в совершении терактов. Как было установлено в ходе разбирательств, Фомичев с группой лиц организовал поджоги автомобилей с символикой, свидетельствующей о поддержке их владельцами СВО. Злоумышленники снимали преступления на видео и направляли записи куратору из СБУ для получения денежного вознаграждения. Фомичева приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Он обжаловал решение в апелляции, но приговор был оставлен без изменения.
"Коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда России, изучив доводы кассационной жалобы, не нашла оснований для смягчения наказания", - указывается в сообщении.
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