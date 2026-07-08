Москвич получил срок за поджоги авто с символикой поддержки СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного за теракты с поджогом автомобилей.
- Фомичев с группой лиц организовал поджоги автомобилей с символикой в поддержку СВО и направлял записи куратору из СБУ для получения денежного вознаграждения.
- Осужденный обжаловал решение в апелляции, но приговор был оставлен без изменения.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима за теракты с поджогом автомобилей, на которых была размещена символика в поддержку спецоперации, сообщает суд в своем Telegram-канале.
Суд первой инстанции признал жителя Москвы виновным в совершении терактов. Как было установлено в ходе разбирательств, Фомичев с группой лиц организовал поджоги автомобилей с символикой, свидетельствующей о поддержке их владельцами СВО. Злоумышленники снимали преступления на видео и направляли записи куратору из СБУ для получения денежного вознаграждения. Фомичева приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Он обжаловал решение в апелляции, но приговор был оставлен без изменения.
"Коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда России, изучив доводы кассационной жалобы, не нашла оснований для смягчения наказания", - указывается в сообщении.
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