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ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 08.07.2026
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12:23 08.07.2026 (обновлено: 12:27 08.07.2026)
ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действия "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение.
  • ВСУ потеряли за сутки более 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 360 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение… Потери украинских вооруженных формирований составили более 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожено три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В сводке отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Шиловка, Сергеевка, Красноярское в ДНР и Ивановка Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
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