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ВС России за ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.07.2026
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07:03 08.07.2026
ВС России за ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

ВС России за ночь уничтожили восемь пунктов управления беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25
Реактивная система залпового огня Град 25 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня "Град" 25. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ и более 50 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях.
  • Также были уничтожены два склада с боеприпасами и 12 автомобилей ВСУ высокой проходимости.
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Российские артиллерийские расчеты за минувшую ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ и более 50 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 8 пунктов управления БПЛА и 2 склада с боеприпасами", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Также уничтожены 54 украинских солдата и 12 автомобилей ВСУ высокой проходимости, уточнили в группировке войск.
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