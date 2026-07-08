ВС России за ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Российские артиллерийские расчеты за минувшую ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ и более 50 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".