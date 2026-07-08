Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ и более 50 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях.
- Также были уничтожены два склада с боеприпасами и 12 автомобилей ВСУ высокой проходимости.
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Российские артиллерийские расчеты за минувшую ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ и более 50 единиц живой силы противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 8 пунктов управления БПЛА и 2 склада с боеприпасами", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Также уничтожены 54 украинских солдата и 12 автомобилей ВСУ высокой проходимости, уточнили в группировке войск.