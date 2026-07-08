Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ под Херсоном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ в правобережной части Херсонской области.
- Техника противника лишена возможности проехать по дороге Херсон — Николаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ в правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу", – сказал Сальдо.
К примеру, сообщил губернатор, техника противника лишена возможности проехать по дороге Херсон - Николаев.
"Огневой контроль — когда движение полностью парализовано, когда дорога для противника становится смертельной в каждую минуту", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.