Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ под Херсоном

"Огневой контроль — когда движение полностью парализовано, когда дорога для противника становится смертельной в каждую минуту", - сказал Сальдо.

Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.