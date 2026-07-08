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Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 08.07.2026
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04:49 08.07.2026 (обновлено: 04:50 08.07.2026)
Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ под Херсоном

Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ в Херсонской области

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ в правобережной части Херсонской области.
  • Техника противника лишена возможности проехать по дороге Херсон — Николаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска взяли под огневой контроль основные дороги, по которым передвигаются ВСУ в правобережной части Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу", – сказал Сальдо.
К примеру, сообщил губернатор, техника противника лишена возможности проехать по дороге Херсон - Николаев.
"Огневой контроль — когда движение полностью парализовано, когда дорога для противника становится смертельной в каждую минуту", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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