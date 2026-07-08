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Врач предупредил об опасности дикорастущих ягод для детей - РИА Новости, 08.07.2026
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19:41 08.07.2026
Врач предупредил об опасности дикорастущих ягод для детей

Хирург Умнов посоветовал не есть ягоды на улице из-за бактерий и микробов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСбор урожая малины
Сбор урожая малины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яркие дикорастущие ягоды привлекают детей, но их не стоит есть на улице из-за возможного наличия бактерий и микробов, предупредил хирург Александр Умнов.
  • Среди опасных видов дикорастущих ягод — вороний глаз, волчеягодник, белладонна и похожие на черемуху «копии».
  • Чтобы отучить детей есть на улице дикорастущие ягоды, полезно показывать им иллюстрации и сравнения съедобных и несъедобных ягод.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Яркие дикорастущие ягоды привлекают детей, но даже если они не ядовитые, то на улице их все равно лучше не есть из-за бактерий и микробов, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
"Дети часто обращают внимание на яркие, аппетитные на вид плоды, такие как красные, черные или блестящие ягоды... Будь то даже настоящие яблоки или ягоды, даже если они не ядовитые, они в первую очередь немытые. На немытых фруктах может быть очень много бактерий и микробов, особенно если они растут вдоль дорог", - сказал Умнов в беседе с "Газетой.Ru".
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По словам врача, среди опасных видов - вороний глаз, волчеягодник, белладонна, а также похожие на черемуху "копии".
Умнов также отметил, что важно отучить детей есть на улице, а чтобы они запомнили опасность, полезно показывать иллюстрации.
"Нам взрослым может казаться, что им неинтересно или они отвлекаются, не понимают. Но на самом деле ребенок очень даже все понимает и впитывает информацию. Просто объяснять словами без иллюстраций сложнее. А вот дать информацию в визуально-познавательном виде очень даже можно", - пояснил специалист.
По словам врача, полезно показывать детям сравнения съедобных и несъедобных ягод, особенно если ребенок уже не совсем маленький. Перед прогулкой стоит напоминать детям об опасности, а при отравлении нужно сразу вызвать врача и описать ягоду, которую съел ребенок, заключил Умнов.
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