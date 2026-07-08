Врач рассказал, какие продукты небезопасно покупать на курорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Употребление продуктов, купленных у непроверенных продавцов на курорте, может привести к кишечным инфекциям.

Необходимо соблюдать правила гигиены на пляже: мыть руки с мылом, использовать антибактериальные средства, тщательно промывать фрукты и овощи.

Рекомендуется избегать употребления напитков и продуктов, которые могли испортиться под действием жары, и следить за свежестью пищи.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Употребление продуктов, купленных у непроверенных продавцов на курорте, может привести к кишечным инфекциям, рассказал РИА Новости главный врач санаторно-курортного комплекса "Вулан", филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов.

"Мы рекомендуем избегать посещения сомнительных заведений общепита на курортах. Опасными будут не только пирожки, но и овощи. Эти продукты могут стать причиной кишечных инфекций", - рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что пить на пляже нужно исключительно бутилированную "чистую" воду. Не рекомендовано пить компоты, сладкие газировки и соки, которые под действием жары и влажности могут быстрее испортиться.

Он подчеркнул, что даже употребление принесенных с собой на пляж продуктов требует строгого соблюдения ряда правил.

"Перед приемом пищи нужно тщательно мыть руки под проточной водой и мылом. Мыть руки нужно после купания, контакта с песком, галькой, ракушками. На пляже можно использовать антибактериальные средства и санитайзеры", - рассказал Булатов.

Перед едой фрукты и овощи нужно тщательно промыть под проточной водой. Еду запрещено оставлять под палящими солнечными лучами - это один из факторов, который приводит к быстрому распространению инфекций. Кроме того, открытые продукты питания на пляже привлекают насекомых, которые являются переносчиками кишечных инфекций, подчеркнул врач.