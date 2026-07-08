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Воробьев поздравил мультистобалльников по ЕГЭ из Подмосковья - РИА Новости, 08.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:48 08.07.2026
Воробьев поздравил мультистобалльников по ЕГЭ из Подмосковья

Глава Подмосковья Воробьев поздравил мультистобалльников по ЕГЭ

© Фото : правительство Московской областиАндрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : правительство Московской области
Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с мультистобалльниками по ЕГЭ из Королева, Коломны, Балашихи, Фрязина, Орехово-Зуевского, Павлово-Посадского, Одинцовского, Дмитровского и Сергиево-Посадского округов, и поздравил их, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В этом году в регионе на треть больше стобалльных результатов, чем в прошлом – 987. Девять выпускников получили 300 баллов (по трем предметам), а двое набрали 400 баллов (по четырем предметам) – впервые в Подмосковье.
"Хочу поздравить вас и отметить ваши успехи. Вы достойно прошли все испытания. Это очень важно для всей большой системы образования нашей страны, Подмосковья. У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Хочется сказать слова благодарности всем нашим педагогам. Сегодня здесь учителя физики и русского языка. Но важен каждый предмет, который преподается профессионально. Это позволяет ребятам добиваться очень высоких результатов. Мы, конечно, дорожим и ищем таких педагогов, как вы, которые могут подобрать ключи к ребенку, мотивировать наших детей, прививать любовь к предметам, неважно, химия ли это или математика", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что за спиной у детей стоят их родители, которые мотивируют, гордятся успехами. Поэтому, когда есть союз детей, учителей и их родителей, то всегда прослеживается хороший результат, отметил губернатор.
Воробьев также пожелал, чтобы дети не просто поступили в вузы, а нашли себя, реализовались в тех направлениях и специальностях, которые сегодня востребованы.
Глава региона также отметил, что в новом учебном году более чем в 200 подмосковных школах начнут внедрять киберуроки.
В этом году в Подмосковье ЕГЭ сдавало 38,5 тысячи выпускников. В регионе вырос средний балл по физике, которую сдавало 6,5 тысячи школьников, биологии, информатике и профильной математике (21 тысячи человек). В соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети" выпускники, набравшие максимальное количество баллов по двум и более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Учителя же, подготовившие двух и более стобалльников на ЕГЭ – по 150 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКоломнаКоролевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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