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Бойцы поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь России - РИА Новости, 08.07.2026
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07:36 08.07.2026 (обновлено: 09:03 08.07.2026)
Бойцы поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь России

ВС России поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь страны

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные Силы России поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь российской территории.
  • Расчетами FPV-дронов-перехватчиков «Рубикон» были сбиты украинские БПЛА-камикадзе FP-2 и многофункциональный БПЛА среднего класса «Чаклун-В».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы России поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь российской территории, сообщило в среду Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах Минобороны России видно поражение расчетами "Рубикона" крупногабаритных дронов-камикадзе ВСУ большой дальности, направленных противником вглубь территории РФ.
"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-"камикадзе" FP-2 (боевая нагрузка - около 100 килограммов, дальность - до 2 тысяч километров), а также многофункциональный БПЛА среднего класса "Чаклун-В", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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