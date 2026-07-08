Бойцы поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные Силы России поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь российской территории.
- Расчетами FPV-дронов-перехватчиков «Рубикон» были сбиты украинские БПЛА-камикадзе FP-2 и многофункциональный БПЛА среднего класса «Чаклун-В».
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вооруженные Силы России поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь российской территории, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-"камикадзе" FP-2 (боевая нагрузка - около 100 килограммов, дальность - до 2 тысяч километров), а также многофункциональный БПЛА среднего класса "Чаклун-В", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18