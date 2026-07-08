Бойцы поразили крупные дроны-камикадзе ВСУ, направленные вглубь России

"Расчетами FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" воздушными таранами были сбиты украинские БПЛА-"камикадзе" FP-2 (боевая нагрузка - около 100 килограммов, дальность - до 2 тысяч километров), а также многофункциональный БПЛА среднего класса "Чаклун-В", - говорится в сообщении российского военного ведомства.