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Эпидемиолог рассказал, безопасно ли пить воду из колодцев и скважин - РИА Новости, 08.07.2026
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05:29 08.07.2026
Эпидемиолог рассказал, безопасно ли пить воду из колодцев и скважин

Эпидемиолог Шахмарданов: воду из колодцев нельзя считать безопасной и чистой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнсталляция крана
Инсталляция крана - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воду из колодцев и скважин нельзя считать безопасной и чистой, ее качество может меняться в зависимости от сезона.
  • Важно проверять такую воду не реже одного раза в год, особенно после весеннего паводка или ввода нового источника в эксплуатацию.
  • Питьевая вода из колодцев и скважин должна отвечать санитарным нормам и требованиям безопасности: не содержать инфекционные микроорганизмы и опасные химические вещества.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воду из колодцев и скважин нельзя считать безопасной и чистой, ее качество может меняться в зависимости от сезона, поэтому крайне важно проверять такую воду не реже одного раза в год, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
"Колодезная и скважинная вода - это не гарантированно чистая "живая" вода, а источник повышенной опасности. Ее состав непредсказуем, а риски заражения инфекциями или хронического отравления химическими элементами реальны", - сказал Шахмарданов.
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По словам эпидемиолога, качество колодезной воды может меняться в зависимости от сезона, паводков и даже от того, что происходит на соседнем участке.
"Рекомендуется проверять воду не реже одного раза в год. Особенно важно сделать это после весеннего паводка или ввода нового источника в эксплуатацию", - добавил Шахмарданов.
Он отметил, что питьевая вода из колодцев и скважин должна отвечать санитарным нормам и требованиям безопасности, в ней должны отсутствовать инфекционные микроорганизмы и опасные химические вещества.
"Хорошую воду из колодца можно отличить по следующим признакам: прозрачность, отсутствие запаха и привкуса, нейтральная кислотность и жесткость не выше 7–10 мг-экв/л. Вода не должна содержать радионуклиды выше допустимых уровней. Должно быть полное отсутствие болезнетворных бактерий, вирусов и патогенных микроорганизмов", - заключил Шахмарданов.
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