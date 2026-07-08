Эпидемиолог рассказал, безопасно ли пить воду из колодцев и скважин

Краткий пересказ от РИА ИИ Воду из колодцев и скважин нельзя считать безопасной и чистой, ее качество может меняться в зависимости от сезона.

Важно проверять такую воду не реже одного раза в год, особенно после весеннего паводка или ввода нового источника в эксплуатацию.

Питьевая вода из колодцев и скважин должна отвечать санитарным нормам и требованиям безопасности: не содержать инфекционные микроорганизмы и опасные химические вещества.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воду из колодцев и скважин нельзя считать безопасной и чистой, ее качество может меняться в зависимости от сезона, поэтому крайне важно проверять такую воду не реже одного раза в год, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

"Колодезная и скважинная вода - это не гарантированно чистая "живая" вода, а источник повышенной опасности. Ее состав непредсказуем, а риски заражения инфекциями или хронического отравления химическими элементами реальны", - сказал Шахмарданов.

По словам эпидемиолога, качество колодезной воды может меняться в зависимости от сезона, паводков и даже от того, что происходит на соседнем участке.

"Рекомендуется проверять воду не реже одного раза в год. Особенно важно сделать это после весеннего паводка или ввода нового источника в эксплуатацию", - добавил Шахмарданов.

Он отметил, что питьевая вода из колодцев и скважин должна отвечать санитарным нормам и требованиям безопасности, в ней должны отсутствовать инфекционные микроорганизмы и опасные химические вещества.