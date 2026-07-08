Подозреваемая в убийстве дочери в Ачинске полностью признала вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина, подозреваемая в убийстве дочери в Ачинске, полностью признала свою вину.
- В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, полностью признала свою вину, сообщает региональное управление СК РФ.
"Женщина задержана, она допрошена об обстоятельствах совершенного преступления. В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, также следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.
В среду вечером, как ранее сообщали РИА Новости в региональном управлении СК, ее доставили в Красноярск, а после повезли в Ачинск.