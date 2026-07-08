Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемая в убийстве дочери в Ачинске полностью признала вину - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
Подозреваемая в убийстве дочери в Ачинске полностью признала вину

Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, признала свою вину

© УСМИ СК РоссииЗадержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© УСМИ СК России
Задержание подозреваемой в убийстве дочери в Ачинске. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина, подозреваемая в убийстве дочери в Ачинске, полностью признала свою вину.
  • В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, также решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, полностью признала свою вину, сообщает региональное управление СК РФ.
"Женщина задержана, она допрошена об обстоятельствах совершенного преступления. В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, также следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что она могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске.
В среду вечером, как ранее сообщали РИА Новости в региональном управлении СК, ее доставили в Красноярск, а после повезли в Ачинск.
Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Мать погибшей девочки из Ачинска доставили в Красноярск
Вчера, 15:48
 
ПроисшествияАчинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала