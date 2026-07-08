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Россиянин, после ДТП во Вьетнаме находившийся в коме, умер - РИА Новости, 08.07.2026
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02:47 08.07.2026
Россиянин, после ДТП во Вьетнаме находившийся в коме, умер

Пострадавший в ДТП во Вьетнаме и впавший в кому россиянин умер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Алексей попал в серьезное ДТП 2 июля и находился в коме в реанимации во Вьетнаме.
  • Алексей скончался, несмотря на проведенную операцию на головном мозге.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Россиянин, который находился в коме во Вьетнаме после тяжелой аварии, скончался, сообщила РИА Новости его знакомая Ольга.
В понедельник друг госпитализированного россиянина рассказал РИА Новости, что Алексей попал в сильнейшее ДТП 2 июля, он находился в коме в реанимации. Ему сделали операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы, но значительных улучшений самочувствия не было. Также собеседник агентства отмечал, что Алексей в последнее время жил во Вьетнаме, семьи у него там нет. Подруга пострадавшего рассказывала РИА Новости, что у Алексея было кровоизлияние в мозг, и близкие собирали средства на лечение.
"Сегодня узнала о том, что Леша умер", - сказала собеседница агентства.
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