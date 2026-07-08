Поисковик оценила, могут ли выжить люди с пропавшего в Приморье вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт считает, что выживаемость людей с пропавшего вертолета в тайге Приморья без необходимых ресурсов крайне сложна.

Вертолет компании «Гранат», пропавший в Тернейском округе на севере Приморского края, ежедневно ищут с 21 июня, на борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель.

Вульферт выразила надежду, что пилоты могут продержаться, если выжили, и их успеют найти и спасти.

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Надежда на спасение есть всегда, но людям с пропавшего 21 июня в Приморье вертолета сложно выжить в тайге без еды, оружия, лекарств и специального оборудования, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края , ежедневно ищут с 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Во вторник глава краевого министерства по делам ГО и ЧС Александр Златкин сообщил, что люди с вертолета могут быть живы.

"Там все очень сложно... Это таежный район, там очень много зверей. Без оружия сложно, без еды сложно. Плюс не думаю, что у них было мягкое приземление в силу того, что это вертолет. У людей вполне вероятно могут быть какие-то травмы. Без лекарств, без дополнительного оборудования сложно", - сказала Вульферт.

В то же время, отметила она, времени с пропажи вертолета прошло не так много, и есть надежда, что если люди выжили, то они смогут продержаться.

"Очень надеюсь, что они выжили и их успеют найти и спасти. Вообще в этой жизни бывает все, и люди могут очень долго держаться - и две недели, и месяц. Все, конечно, зависит от людей, насколько у них хватит сил выживать в этих условиях", - добавила собеседница агентства.

По мнению руководителя поисковой организации, пилот и летчик-наблюдатель подали бы какой-то сигнал, если бы у них была такая возможность.