Поисковик оценила, могут ли выжить люди с пропавшего в Приморье вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт считает, что выживаемость людей с пропавшего вертолета в тайге Приморья без необходимых ресурсов крайне сложна.
- Вертолет компании «Гранат», пропавший в Тернейском округе на севере Приморского края, ежедневно ищут с 21 июня, на борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель.
- Вульферт выразила надежду, что пилоты могут продержаться, если выжили, и их успеют найти и спасти.
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Надежда на спасение есть всегда, но людям с пропавшего 21 июня в Приморье вертолета сложно выжить в тайге без еды, оружия, лекарств и специального оборудования, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.
Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ в Тернейском округе на севере Приморского края, ежедневно ищут с 21 июня. На борту были женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Во вторник глава краевого министерства по делам ГО и ЧС Александр Златкин сообщил, что люди с вертолета могут быть живы.
"Там все очень сложно... Это таежный район, там очень много зверей. Без оружия сложно, без еды сложно. Плюс не думаю, что у них было мягкое приземление в силу того, что это вертолет. У людей вполне вероятно могут быть какие-то травмы. Без лекарств, без дополнительного оборудования сложно", - сказала Вульферт.
В то же время, отметила она, времени с пропажи вертолета прошло не так много, и есть надежда, что если люди выжили, то они смогут продержаться.
"Очень надеюсь, что они выжили и их успеют найти и спасти. Вообще в этой жизни бывает все, и люди могут очень долго держаться - и две недели, и месяц. Все, конечно, зависит от людей, насколько у них хватит сил выживать в этих условиях", - добавила собеседница агентства.
По мнению руководителя поисковой организации, пилот и летчик-наблюдатель подали бы какой-то сигнал, если бы у них была такая возможность.
"Девушка-пилот - опытная, она понимает, что нужно подать сигнал, их учат, как подать сигнал SOS, находясь на земле. Мне кажется, они бы сделали все возможное, чтобы подать сигнал SOS. Либо нет возможностей, сил, либо ребята, к сожалению, погибли", - считает Вульферт.