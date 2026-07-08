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Физик дал совет, как правильно использовать вентилятор в жару - РИА Новости, 08.07.2026
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17:02 08.07.2026
Физик дал совет, как правильно использовать вентилятор в жару

РИА Новости: физик Егоров дал совет направлять вентилятор в жару в открытое окно

© РИА НовостиВентилятор
Вентилятор - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости
Вентилятор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вентилятор эффективнее направлять в открытое окно, чтобы ускорить замену нагретого воздуха в комнате на более прохладный.
  • Чем быстрее движется воздух, тем ниже давление, и тем активнее он вытягивает теплый воздух наружу.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вентилятор в жару эффективнее направлять в открытое окно, чтобы ускорить замену нагретого воздуха, рассказал репетитор по физике и математике, зарегистрированный на сервисе Профи.ру Денис Егоров.
По словам физика, естественное движение воздуха возникает за счет разницы температур, а вентилятор лишь ускоряет этот процесс. Он создает направленный поток, который вытесняет нагретый воздух из комнаты, а на его место через открытые окна, двери или щели поступает более прохладный, отметил специалист.
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"Однако с точки зрения физики существует более эффективный способ - направить поток воздуха в сторону открытого окна", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Егорова.
В основе этого процесса лежат принципы аэродинамики: чем быстрее движется воздух, тем ниже давление, и тем активнее он вытягивает теплый воздух наружу, пояснил Егоров. Он добавил, что эффект можно усилить, открыв окна с разных сторон квартиры, чтобы организовать сквозняк.
Вентилятор, направленный на человека, создает лишь локальное ощущение прохлады за счет испарения влаги с кожи, но не снижает общую температуру воздуха в комнате, обратил внимание Егоров.
"Лучше всего использовать этот прием ранним утром, вечером или ночью. Если днем на улице жарче, открытые окна, наоборот, будут нагревать помещение. В этом случае их лучше держать закрытыми, а плотные шторы или жалюзи помогут дополнительно защитить комнату от солнечного тепла", - заключил Егоров.
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