Краткий пересказ от РИА ИИ Вентилятор эффективнее направлять в открытое окно, чтобы ускорить замену нагретого воздуха в комнате на более прохладный.

Чем быстрее движется воздух, тем ниже давление, и тем активнее он вытягивает теплый воздух наружу.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вентилятор в жару эффективнее направлять в открытое окно, чтобы ускорить замену нагретого воздуха, рассказал репетитор по физике и математике, зарегистрированный на сервисе Профи.ру Денис Егоров.

По словам физика, естественное движение воздуха возникает за счет разницы температур, а вентилятор лишь ускоряет этот процесс. Он создает направленный поток, который вытесняет нагретый воздух из комнаты, а на его место через открытые окна, двери или щели поступает более прохладный, отметил специалист.

"Однако с точки зрения физики существует более эффективный способ - направить поток воздуха в сторону открытого окна", - пишет " Газета.Ru " со ссылкой на Егорова.

В основе этого процесса лежат принципы аэродинамики: чем быстрее движется воздух, тем ниже давление, и тем активнее он вытягивает теплый воздух наружу, пояснил Егоров. Он добавил, что эффект можно усилить, открыв окна с разных сторон квартиры, чтобы организовать сквозняк.

Вентилятор, направленный на человека, создает лишь локальное ощущение прохлады за счет испарения влаги с кожи, но не снижает общую температуру воздуха в комнате, обратил внимание Егоров.