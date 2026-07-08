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Венгрия увеличит оборонные расходы до пяти процентов ВВП, заявил Мадьяр - РИА Новости, 08.07.2026
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21:41 08.07.2026 (обновлено: 21:42 08.07.2026)
Венгрия увеличит оборонные расходы до пяти процентов ВВП, заявил Мадьяр

Мадьяр: Венгрия увеличит расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия увеличит оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, заявил Петер Мадьяр по итогам саммита НАТО.
  • Сейчас Венгрия тратит на оборону около 2% ВВП.
БУДАПЕШТ 8 июл - РИА Новости. Венгрия в соответствии с соглашением к 2035 году увеличит свои оборонные расходы до 5% ВВП, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по итогам саммита НАТО.
"Венгрия в соответствии с соглашением увеличит свои расходы на оборону к 2035 году", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
Перед саммитом он заявлял журналистам, что венгерское правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к этому сроку. Венгрия в настоящее время тратит на оборону около 2% ВВП.
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.
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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Премьер Венгрии заявил, что представился Трампу на полях саммита НАТО
Вчера, 18:21
 
В миреВенгрияРоссияСШАПетер МадьярДональд ТрампНАТО
 
 
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