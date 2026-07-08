Венгрия увеличит оборонные расходы до пяти процентов ВВП, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ Венгрия увеличит оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, заявил Петер Мадьяр по итогам саммита НАТО.

Сейчас Венгрия тратит на оборону около 2% ВВП.

БУДАПЕШТ 8 июл - РИА Новости. Венгрия в соответствии с соглашением к 2035 году увеличит свои оборонные расходы до 5% ВВП, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по итогам саммита НАТО.

"Венгрия в соответствии с соглашением увеличит свои расходы на оборону к 2035 году", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

Перед саммитом он заявлял журналистам, что венгерское правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к этому сроку. Венгрия в настоящее время тратит на оборону около 2% ВВП.

Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.