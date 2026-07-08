В Венгрии задержали популярного блогера после критики Мадьяра

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоконсервативного блогера и инфлюенсера Иштвана Сакача задержала полиция в его доме после того, как он обратился к премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру с требованием остановить попытки привлечь Виктора Орбана к ответственности.

Полиция заявила, что Сакач задержан из-за подозрения в планировании совершения террористического акта, которое основывалось на его посте в Facebook (запрещен в РФ как экстремистский).

После нескольких часов под арестом блогер был выпущен на свободу после реакции со стороны правых политических сил в Венгрии и лично Виктора Орбана.

БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Популярного в Венгрии правоконсервативного блогера и инфлюенсера Иштвана Сакача задержала полиция в его доме после того, как он обратился к премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру, где потребовал остановить попытки привлечь бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана к ответственности по делу об аресте украинских инкассаторов, пишет венгерское новостное издание Magyar Nemzet со ссылкой на жену блогера.

Как сообщила супруга Сакача Оршоя, утром в среду несколько венгерских полицейских пришли в дом Сакача, провели обыск в его доме и арестовали. Полиция заявила, что он задержан из-за подозрения в планировании совершения террористического акта.

"Оказалось, что все это (подозрение – ред.) основывалось на предыдущем посте Иштвана в Facebook (запрещен в РФ как экстремистский), где он писал о том, что если Петер Мадьяр со своими приспешниками доберутся до Виктора Орбана, то правые выйдут на улицу", - пишет газета.

После нескольких часов под арестом блогер был выпущен на свободу после реакции со стороны правых политических сил в Венгрии и лично бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Произвол вышел на новый уровень, вас заберет полиция, если вы осмелитесь критиковать премьер-министра", - написал Орбан на своей странице в социальной сети Facebook* после задержания блогера.

Этому инциденту предшествовала операция по задержанию украинских инкассаторов, в ходе которой 5 марта Национальное налогово-таможенное управление Венгрии задержало семерых граждан Украины и два бронированных автомобиля, которые пытались перевезти на Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Мадьяр ранее в июне поручил провести внутреннее расследование дела, а в четверг призвал выяснить роль в деле экс-премьера Венгрии, лидера "Фидес" Орбана.