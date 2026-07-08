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В Венгрии задержали популярного блогера после критики Мадьяра - РИА Новости, 08.07.2026
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19:50 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
В Венгрии задержали популярного блогера после критики Мадьяра

Венгерского блогера Сакача задержала полиция после критики премьера Мадьяра

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоконсервативного блогера и инфлюенсера Иштвана Сакача задержала полиция в его доме после того, как он обратился к премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру с требованием остановить попытки привлечь Виктора Орбана к ответственности.
  • Полиция заявила, что Сакач задержан из-за подозрения в планировании совершения террористического акта, которое основывалось на его посте в Facebook (запрещен в РФ как экстремистский).
  • После нескольких часов под арестом блогер был выпущен на свободу после реакции со стороны правых политических сил в Венгрии и лично Виктора Орбана.
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Популярного в Венгрии правоконсервативного блогера и инфлюенсера Иштвана Сакача задержала полиция в его доме после того, как он обратился к премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру, где потребовал остановить попытки привлечь бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана к ответственности по делу об аресте украинских инкассаторов, пишет венгерское новостное издание Magyar Nemzet со ссылкой на жену блогера.
Как сообщила супруга Сакача Оршоя, утром в среду несколько венгерских полицейских пришли в дом Сакача, провели обыск в его доме и арестовали. Полиция заявила, что он задержан из-за подозрения в планировании совершения террористического акта.
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"Оказалось, что все это (подозрение – ред.) основывалось на предыдущем посте Иштвана в Facebook (запрещен в РФ как экстремистский), где он писал о том, что если Петер Мадьяр со своими приспешниками доберутся до Виктора Орбана, то правые выйдут на улицу", - пишет газета.
После нескольких часов под арестом блогер был выпущен на свободу после реакции со стороны правых политических сил в Венгрии и лично бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Произвол вышел на новый уровень, вас заберет полиция, если вы осмелитесь критиковать премьер-министра", - написал Орбан на своей странице в социальной сети Facebook* после задержания блогера.
Этому инциденту предшествовала операция по задержанию украинских инкассаторов, в ходе которой 5 марта Национальное налогово-таможенное управление Венгрии задержало семерых граждан Украины и два бронированных автомобиля, которые пытались перевезти на Украину в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Мадьяр ранее в июне поручил провести внутреннее расследование дела, а в четверг призвал выяснить роль в деле экс-премьера Венгрии, лидера "Фидес" Орбана.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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