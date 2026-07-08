Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет отправлять на Украину оружие и войска.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и войска, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.