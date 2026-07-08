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Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и войска, заявил Мадьяр - РИА Новости, 08.07.2026
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10:11 08.07.2026 (обновлено: 10:24 08.07.2026)
Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и войска, заявил Мадьяр

Мадьяр: Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и войска

© REUTERS / Yves HermanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита НАТО в Анкаре. 8 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет отправлять на Украину оружие и войска.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и войска, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Как я повторял много раз, Венгрия не будет отправлять на Украину оружие или войска", - сказал Мадьяр журналистам в Анкаре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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