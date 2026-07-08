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Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3685 человек - РИА Новости, 08.07.2026
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00:56 08.07.2026
Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3685 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3685 человек

© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения
Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
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Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня погибли 3685 человек, пострадали 16 740.
  • Без жилья остаются 17 907 человек, помощь оказана 86 794 семьям.
  • В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших, медицинскую помощь получили 25 970 человек.
МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 3685, без жилья остаются 17 907 человек, говорится в сводке правительства, которую опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Погибли 3685 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в опубликованной Родригесом в Telegram-канале официальной сводке правительства.
Число спасенных живыми в Венесуэле не меняется уже четыре дня, число погибших увеличилось на 150 за сутки.
Согласно обновленным данным, без жилья остаются 17 907 человек, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших, распределено 9603 тонны продовольствия и более 8,32 миллиона литров воды. Медицинскую помощь получили 25 970 человек.
После двойного землетрясения 24 июня в Венесуэле зарегистрировано 1076 афтершоков. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 29 567 сотрудников экстренных служб, 28 362 добровольца и 4388 иностранных спасателей.
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