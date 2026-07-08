Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 3685 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня погибли 3685 человек, пострадали 16 740.

Без жилья остаются 17 907 человек, помощь оказана 86 794 семьям.

В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших, медицинскую помощь получили 25 970 человек.

МЕХИКО, 8 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 3685, без жилья остаются 17 907 человек, говорится в сводке правительства, которую опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"Погибли 3685 человек, пострадали 16 740, спасены 6462", - говорится в опубликованной Родригесом в Telegram-канале официальной сводке правительства.

Число спасенных живыми в Венесуэле не меняется уже четыре дня, число погибших увеличилось на 150 за сутки.

Согласно обновленным данным, без жилья остаются 17 907 человек, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развернуты 87 временных лагерей для пострадавших, распределено 9603 тонны продовольствия и более 8,32 миллиона литров воды. Медицинскую помощь получили 25 970 человек.