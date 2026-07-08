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Бойцы сорвали строительство укреплений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.07.2026
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Бойцы сорвали строительство укреплений ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили инженерную технику ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевые расчеты Воздушно-десантной дивизии уничтожили инженерную технику ВСУ в Запорожской области.
  • Операторы 22-го отдельного батальона беспилотных систем обнаружили работу спецтехники ВСУ по обустройству линии заграждения.
  • Благодаря ударной мощи, высоте и дальности полета «Ланцет» остается эффективным инструментом в борьбе с инженерной и бронированной техникой ВСУ.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Боевые расчеты Воздушно-десантной дивизии позволили уничтожить инженерную технику ВСУ, которая устанавливала противотанковые рвы и "зубы дракона" в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, боевые расчеты беспилотных ударных комплексов ZALA — "Ланцет" Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно наносят удары по инженерной инфраструктуры и уничтожают тяжелую технику противника на Ореховском направлении в Запорожской области.
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В Минобороны России отметили, что очередная цель была обнаружена операторами 22-го отдельного батальона беспилотных систем 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии. Внимание привлекла активная работа спецтехники ВСУ, которая занималась обустройством линии заграждения в ходе разведки за линией боевого соприкосновения (ЛБС).
"Вели разведку, было выявлено множество укреплений, а когда залетели дальше за ЛБС, находили уже работающую инженерную технику ВСУ, с помощью которой противник рыл противотанковые рвы, устанавливал "зубы дракона", готовил капониры под бронемашины и так далее", - рассказал оператор‑сапер с позывным Мореман.
После передачи координат и подтверждения цели командование приняло решение применить "Ланцет".
"Объективный контроль зафиксировал прямое попадание и полное уничтожение техники", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Как отметили в Минобороны России, связка "ZALA — "Ланцет" действует по отработанной тактической схеме: разведывательный БПЛА обнаруживает и наводит, а барражирующий боеприпас, стартующий с катапульты, на финальном участке резко увеличивает скорость и пикирует на цель.
"Благодаря большей, по сравнению с FPV-дронами, ударной мощи, высоте и дальности полета, "Ланцет" остается высокоэффективным инструментом в борьбе с инженерной и бронированной техникой ВСУ, лишая противника возможности укреплять оборонительные рубежи в оперативной глубине", - добавили в ведомстве.
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