Краткий пересказ от РИА ИИ Боевые расчеты Воздушно-десантной дивизии уничтожили инженерную технику ВСУ в Запорожской области.

Операторы 22-го отдельного батальона беспилотных систем обнаружили работу спецтехники ВСУ по обустройству линии заграждения.

Благодаря ударной мощи, высоте и дальности полета «Ланцет» остается эффективным инструментом в борьбе с инженерной и бронированной техникой ВСУ.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Боевые расчеты Воздушно-десантной дивизии позволили уничтожить инженерную технику ВСУ, которая устанавливала противотанковые рвы и "зубы дракона" в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, боевые расчеты беспилотных ударных комплексов ZALA — "Ланцет" Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно наносят удары по инженерной инфраструктуры и уничтожают тяжелую технику противника на Ореховском направлении в Запорожской области

Минобороны России отметили, что очередная цель была обнаружена операторами 22-го отдельного батальона беспилотных систем 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии. Внимание привлекла активная работа спецтехники ВСУ, которая занималась обустройством линии заграждения в ходе разведки за линией боевого соприкосновения (ЛБС).

"Вели разведку, было выявлено множество укреплений, а когда залетели дальше за ЛБС, находили уже работающую инженерную технику ВСУ, с помощью которой противник рыл противотанковые рвы, устанавливал "зубы дракона", готовил капониры под бронемашины и так далее", - рассказал оператор‑сапер с позывным Мореман.

После передачи координат и подтверждения цели командование приняло решение применить "Ланцет".

"Объективный контроль зафиксировал прямое попадание и полное уничтожение техники", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны России, связка "ZALA — "Ланцет" действует по отработанной тактической схеме: разведывательный БПЛА обнаруживает и наводит, а барражирующий боеприпас, стартующий с катапульты, на финальном участке резко увеличивает скорость и пикирует на цель.