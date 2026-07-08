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Кардиолог перечислила летние факторы риска обострения варикоза - РИА Новости, 08.07.2026
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13:30 08.07.2026
Кардиолог перечислила летние факторы риска обострения варикоза

Кардиолог Алиева: жара и обезвоживание могут спровоцировать обострение варикоза

CC BY-SA 4.0 / BCKiP / Radiowellentherapie, Krampfaderoperation (cropped) Операция при варикозном расширении вен
Операция при варикозном расширении вен - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
CC BY-SA 4.0 / BCKiP / Radiowellentherapie, Krampfaderoperation (cropped)
Операция при варикозном расширении вен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жару сосуды расширяются, а потеря жидкости при повышенном потоотделении может способствовать усилению симптомов венозной недостаточности, рассказала кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского университета Луиза Алиева.
  • Высокая температура не вызывает тромбы, но в сочетании с обезвоживанием и длительным неподвижным положением она ухудшает венозный отток и повышает вероятность тромботических осложнений.
  • Для профилактики варикоза рекомендуется избегать длительного стояния или сидения без движения, особенно в жару, и регулярно выполнять простые упражнения для ног.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Расширение сосудов и потеря жидкости в жару могут способствовать усилению симптомов венозной недостаточности, рассказала кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского университета Луиза Алиева.
"При высокой температуре окружающей среды сосуды кожи и подкожной клетчатки расширяются, помогая организму избавляться от лишнего тепла... Дополнительным фактором является потеря жидкости при повышенном потоотделении. Если водный баланс своевременно не восполняется, изменяются свойства крови, это может способствовать усилению симптомов венозной недостаточности", - сказала Алиева NEWS.ru.
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По словам кардиолога, обострение варикоза летом связано с особенностями терморегуляции: в жару сосуды расширяются для охлаждения организма, что усиливает застой крови у пациентов с венозной недостаточностью.
Сама по себе высокая температура не вызывает тромбы, но в сочетании с обезвоживанием и длительным неподвижным положением она ухудшает венозный отток и повышает вероятность тромботических осложнений, пояснила Алиева.
Чтобы избежать обострений, важно не стоять и не сидеть долго в зной, регулярно ходить пешком и делать простые упражнения для ног, посоветовала врач.
"Главным способом профилактики варикоза остается снижение венозного застоя. Нужно избегать продолжительного стояния или сидения без движения, особенно в наиболее жаркие часы дня. Полезно регулярно ходить пешком и выполнять несложные упражнения: вращения стопами, подъемы на носки, перекаты с пятки на носок, сгибание и разгибание стоп", - отметила Алиева.
Врач также порекомендовала добавить умеренные физические нагрузки, например, ходьбу и плавание, которые стимулируют мышечно-венозную помпу и помогают крови возвращаться к сердцу.
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